Die Domgemeinde St. Peter in Worms kann in diesem Jahr ein Doppeljubiläum feiern. Vor 25 Jahren hat Dan Zerfaß das Amt des Regionalkantors in der Nibelungenstadt übernommen. Genauso lange besteht der von dem engagierten Kirchenmusiker gegründete Kammerchor collegium vocale.

Diesem besonderen Anlass trägt die sehr anspruchsvolle Veranstaltungsreihe der Wormser Domkonzerte Rechnung. So singt das Ensemble am 9. Juni im Hochchor des Domes ausgewählte Te Deum-Vertonungen