Warum macht sich der Wormser Künstler Johannes Schembs die Mühe, mit einer 150 Jahre alten Methode Fotos herzustellen? Und warum wird einer heute noch Fotograf, wo doch jeder mit dem Handy Bilder machen kann?

Porträts sind eine besondere Herausforderung. Und bekannte Gesichter auf eine Art und Weise darzustellen, die man bisher noch nicht kannte, das ist eine Idee, die Schembs weiter verfolgen will. Dieses Projekt wird auch von der Kunststiftung Rheinland-Pfalz gefördert. Der 32-Jährige ist davon überzeugt, „dass es gerade für Künstler, Musiker und andere Kreative interessant ist, neue und andere Bilder von sich zu finden“. Ein gelungenes Beispiel ist Schembs’ Foto von Schlagzeuger Erwin Ditzner.

Der ebenfalls aus Worms stammende Musiker ist bekannt für improvisierte und experimentelle Musik. Das Porträt, das Ditzner so beeindruckend darstellt, hat Schembs als Ambrotypie geschaffen. Diese Technik entstand in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Dafür muss der Fotograf einen Träger, etwa eine Glasplatte, mit lichtempfindlichen Chemikalien beschichten. Die Platte kommt in eine besondere Kamera – ein großer Kasten mit Objektiv, das auf einem Balg sitzt. Für die Belichtung muss die Platte noch nass sein. Dann wird die belichtete Platte entwickelt – und zwar zu einem Positiv, also dem fertigen Bild. Der Schritt vom Negativ zum Positiv entfällt und damit auch die Möglichkeit, etwa mit Nachbelichten oder Abwedeln das Bild zu gestalten.

Extrem lichtecht und haltbar

„Es kommt nie zu 100 Prozent das Bild heraus, das man sich vorgestellt hat. Manchmal ist das Ergebnis auch besser als erwartet“, erklärt Schembs die besondere Faszination der alten Technik. Zudem seien die Bilder extrem lichtecht und haltbar. So seien 150 Jahre alte Fotos auch heute noch in bestem Zustand. „Etwas zu schaffen, das uns alle überdauern wird, das hat auch einen ganz besonderen Reiz“, betont er.

Ein ganz anderer Bereich von Schembs’ Schaffen sind seine Lichtmalereien. Dabei werden Taschenlampen zu Malwerkzeugen, deren Bewegung über Dauerbelichtungen eingefangen werden. Diese Bilder entstehen an besonderen Orten, die mit in die Bildgestaltung eingehen.

Analoger Fotografie treu geblieben

Die Fotografie sei für ihn zunächst ein Hobby gewesen, mit dem er schon früh begonnen habe, erzählt Schembs. Damals habe er analog auf Diafilm fotografiert. Eine erste Digitalkamera habe er als 15-Jähriger bekommen. Die Frage nach der beruflichen Perspektive stellte sich nach seinem Zivildienst. Er schickte eine Bewerbungsmappe mit Bildern an verschiedene Kunsthochschulen und Fachschulen. Während des Studiums der Medienkunst in Karlsruhe habe er dann gemerkt, dass die Fotografie sein Metier ist. Das vertiefte er später an der Fachhochschule Darmstadt.

Der analogen Fotografie blieb Schembs weiter treu, seine Abschlussarbeit hat er auf Film fotografiert. „Wenn ich einen Film belichte, arbeite ich konzentrierter als wenn ich digital 5000 Fotos machen kann“, erklärt er.

Vater und Onkel sind freie Künstler

Doch allein von solcher Kunst lässt sich nicht leben. Schembs arbeitet auch als Auftragsfotograf, etwa für Firmen, die Mitarbeiter und ihr Unternehmen präsentieren möchten, oder um besondere Anlässe und Veranstaltungen zu dokumentieren.

Heute Fotograf zu werden, sei schon eine Herausforderung, sagt Schembs. „Manchmal hätte ich gerne früher gelebt.“ Die Fotografie habe sich verändert, erläutert er. „Es gibt eine Übersättigung mit guten Bildern und praktisch jeder hat eine recht gute Kamera in der Tasche. Deshalb wird die Arbeit, die in guter Fotografie steckt, heute eher unterschätzt.“ Schembs arbeitet seit seiner Studienzeit auch als Assistent für andere Fotografen. Das mache er nicht nur, um Geld zu verdienen: „Es ist eine gute Gelegenheit, von anderen zu lernen.“

Keine Angst vor Selbstständigkeit

Angst vor der Selbstständigkeit hatte er keine. Da kommt ihm zugute, dass er aus einer Künstlerfamilie stammt. Sein Vater Walter und sein Onkel Eckhard sind beide Bildhauer und verdienen ihr Geld als freie Künstler. Daher habe die Familie Verständnis für seinen Werdegang gehabt und Unterstützung geboten. Er selbst habe von klein auf gesehen, worauf es ankomme.

Derzeit ist er dabei, sich zu Hause ein Studio einzurichten. Er hofft darauf, dass es noch in diesem Jahr eingeweiht werden kann. Hier wird er als Teil seiner Arbeit die Plattenfotografie weiterführen und dies auch anbieten für Menschen, die sich ganz besondere Porträts wünschen. Einen Einblick in das Werk bekommt man auf der Homepage des Wormser Fotokünstlers.