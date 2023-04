Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vier Varianten, was künftig anstelle der Gewerbeimmobilie am Jakobsplatz stehen könnte, haben die Investoren vorgelegt. Der Stadtrat hat die Auswahl auf zwei verengt. Mit diesen Vorschlägen soll der Beteiligungsprozess im Pilgerpfad weitergehen. Ein Akteur will nicht mehr mitmachen: die Bürgerinitiative.

„Wir sehen, dass unsere Meinung nicht gefragt ist.“ Das ist für Herbert Hildebrandt die Erkenntnis, die vom Mittwochabend im Congress-Forum bleibt. Der Sprecher der Bürgerinitiative,