Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auf internationalem Parkett hat sich Tennisspieler Steffen Schaudt (TC Mörsch) am Pfingstwochenende bewegt. Bei den Seniors Open in Ingelheim, einem Turnier des Weltverbands International Tennis Federation (ITF), kam er dank zweier Energieleistungen bis ins Endspiel. Im Interview erzählt er über sein Faible für Dreisatz-Matches, Klischees und eine Bananenkrise.

Herr Schaudt, wie international hat sich denn der Auftritt in Ingelheim angefühlt?

Um ehrlich zu sein: In meinem Feld bei den Herren 40 eher weniger. Da waren nur Deutsche am