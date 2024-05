Eigentlich sollte es schon bald losgehen, nun gibt es einen Aufschub bis 2025. Dann aber soll die A6 bei Grünstadt für zweieinhalb Jahre zur Großbaustelle werden. Denn die Autobahn GmbH will dort in beiden Fahrtrichtungen einen gut zweieinhalb Kilometer langen Abschnitt aufarbeiten. Vorgesehen ist eine „grundhafte Erneuerung“. Dabei werden alle Asphaltschichten ausgetauscht, die Entwässerungssysteme auf den neuesten Stand gebracht und Unterführungen saniert. Wie der Verkehr trotzdem fließen soll, warum sich zugleich Hoffnungen auf mehr Schallschutz in der Region zerschlagen und welche Rest-Chance lärmgeplagten Anwohnern noch bleibt: zum ausführlichen Artikel geht’s hier.