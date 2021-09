Das Impfzentrum Frankenthal im Petersgartenweg 9 ist nach Angaben der Stadtverwaltung noch bis Donnerstag, 30. September, geöffnet. Bis dahin wird weiterhin ohne Termin geimpft: am Montag und Dienstag jeweils von 9 bis 15 Uhr, am Mittwoch von 12 bis 18 Uhr und am Donnerstag von 9 bis 12 und von 13 bis 16 Uhr. Bei den offenen Terminen sind sowohl Erst- als auch Zweit- und Drittimpfungen möglich. Zur Auswahl stehen die Vakzine von Biontech und Johnson & Johnson. Wer mit Biontech erstgeimpft wird und keinen Hausarzt hat, erhält Adressen für die Zweitimpfung von der Kassenärztlichen Vereinigung unter der Telefonnummer 116 117. Ins Impfzentrum mitzubringen sind der Personalausweis oder Pass (bei Kindern Schülerausweis oder Geburtsurkunde), die Krankenversicherungskarte und – falls vorhanden – der Impfpass. Minderjährige müssen in Begleitung eines Elternteils kommen.