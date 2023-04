Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Licht und Schatten – so beurteilen Unternehmen den Wirtschaftsstandort Frankenthal in einer Umfrage der Industrie- und Handelskammer. Die Gesamtnote ist eine Zwei minus. Kritik gibt’s an der Arbeit der Verwaltung. Die gelobt Besserung. Einige Probleme sind aus ihrer Sicht aber keine hausgemachten.

1400 Unternehmen hat die Industrie- und Handelskammer (IHK) Pfalz im Frühjahr in Frankenthal um eine Einschätzung gebeten: