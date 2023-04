Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit der bereits seit vier Jahren im Amt befindlichen Vorstandsmannschaft um Sebastian Kloster und Saskia Leßmann geht der HSC Frankenthal in die kommenden beiden Jahre. Bei der Jahreshauptversammlung in der Sporthalle der Andreas-Albert-Schule wurde das Team einstimmig für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt. Dabei hat die Führungscrew mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen.

So musste der Verein in der D-Jugend eine Spielgemeinschaft mit dem SC Bobenheim-Roxheim eingehen, um den Betrieb am Leben zu erhalten. „Das kann auch anderen Mannschaften passieren“,