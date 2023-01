Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro verursachten Unbekannte am Freitagabend im Frankenthaler Vorort Eppstein. Zwischen 17.30 und 22 Uhr wurden in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße mehrere Fahrzeuge beschädigt. Mögliche weitere Geschädigte werden ebenso wie Zeugen gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 313-0, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden.