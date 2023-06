Marie Fischer setzt ihre Hockey-Karriere in Mannheim fort. Sie verlässt die TG Frankenthal. „Der Weggang aus Frankenthal ist mir emotional nicht leicht gefallen. Ich habe aber große Lust, mit meinem neuen Team im TSV Mannheim Hockey den nächsten Schritt zu wagen“, teilte die U21-Nationalspielerin mit. Sie konnte im vergangen Monat ihr Debüt bei den „@diedanas“, wie sich die Auswahl nennt, geben. „Marie wird in unserem Team vor allem offensiv neue Impulse setzen. Ich freue mich sehr, dass wir sie von unserem Team überzeugen konnten. Eine so starke Perspektiv-Spielerin zu bekommen, ist ein ganz starkes Zeichen nach dem Abstieg“, wird Trainer Sven Lindemann zitiert.