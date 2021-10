Weinlese am Steilhang: Das gehört sicher nicht zu den Kernaufgaben der Facheinheit Höhenrettung der Feuerwehr Frankenthal. Doch weil durch die Flut im Ahrtal auch die Einschienen-Zahnradbahn zerstört wurde, mit der die Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr normalerweise ihre Trauben ins Tal befördert, sprangen die Wehrleute aus der Vorderpfalz am vergangenen Wochenende ein. Sechs Höhenrettungskräfte spannten eine fast 200 Meter lange Seilbahn von der Saffenburg über die Ahr bis vor die Gebäude der Winzergenossenschaft Mayschoß. Die gelesenen Trauben wurden in kleine Kisten gepackt und in einer Schleifkorbtrage, die normalerweise zur Menschenrettung genutzt wird, verstaut. Durch die Einsätze nach der Flutkatastrophe in Mayschoß seien Freundschaften entstanden, die nun bei solchen Anlässen gepflegt und vertieft würden, heißt es in einer Pressemitteilung zu der Aktion. Es dauere wohl noch Jahre, bis wieder Normalität in der Region im Norden des Landes einkehre. „So können selbst solche kleine Hilfsaktionen eine Unterstützung sein“, finden die Wehrleute.