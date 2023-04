Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seine Entscheidung für Frankenthal hat Andreas Rubel nicht bereut. Schon in den ersten drei Wochen habe er eine ganze Menge engagierter Menschen kennengelernt, die bereit seien, am Reich Gottes mitzubauen. Das verkündete der neue Leitende Pfarrer der Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit bei seiner Amtseinführung in der Ludwigskirche.

Die Gemeinde empfing den 53-jährigen Seelsorger mit herzlichem Beifall. Sie zeigte sich erleichtert über das Ende der Vakanz, die im Sommer vergangenen Jahres durch den überraschenden Weggang