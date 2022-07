Kinder sind als Folge der Pandemie weniger bewegungsfreudig: Beim Leichtathletik-Sportfest der Grundschulen am Donnerstag auf der Sportanlage der Benderstraße war davon nichts zu bemerken.

Neun Grundschulen nahmen an dem Sportfest teil, was die Sportbeauftragte der Grundschulen, Stefanie Lukas, als sehr zufriedenstellend bezeichnete. Die Vertretung der Friedrich-Ebert-Schule hatte bei der Wertung am Ende vor der Grundschule Eppstein/Flomersheim und der Grundschule Mörsch die Nase vorn. Bei den Leistungen sei keine Verschlechterung zu der Zeit vor der Corona-Pandemie bemerkbar gewesen, sagte Lukas. Getrieben von der Angst vor möglichen Regenschauern war das „Pflichtprogramm“ vor der Zeit beendet. So blieb den Kindern nach den drei Wettbewerbsdisziplinen noch ausreichend Zeit, sich an den einzelnen Stationen der Grundschulen spielerisch zu betätigen, oder einfach auf dem Kunstrasenplatz dem Fußball hinterherzujagen.

Erstmals auf Anlage an Benderstraße

Bis zu 14 Sportler konnte jede der Grundschule für das Sportfest melden. Nicht jeder mussten alle Disziplinen absolvieren. Jeweils vier Mädchen und Jungs durften für den Wurf und den 50-Meter-Lauf nominiert werden. Abschließend gingen die Vertreter der Schulen auf die für Grundschüler sicher zur Langdistanz zählende Laufstrecke über die 800-Meter-Distanz. Wie bei der Tour de France die Radler am Straßenrand durch mitlaufende Fans angefeuert werden, liefen viele der Schüler neben der Laufbahn mit und spornten ihre Klassenkameraden an.

Auf der Sportanlage an der Benderstraße, auf der das Leichtathletik-Sportfest wegen Sanierungsarbeiten im Ostparkstadion erstmals stattfand, fühlten sich alle sichtlich wohl. Nach den Ferien ist laut Lukas ein weiteres sportliches Kräftemessen der Grundschulen geplant. Dann sollen die Schulen ihre Fußballteams aufs Feld schicken.

Die weiteren Platzierungen beim Leichtathletik-Sportfest: 4. Neumayerschule, 5. Michael-Sattler-Schule, 6. Erkenbertschule, 7. Lessingschule, 8. Pestalozzischule, 9. Albert-Schweitzer-Schule.