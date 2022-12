Am Wochenende wurden in Ludwigshafen und Bad Dürkheim die Pfalzmeister in der Halle bei der Jugend ermittelt. Etwas mehr als 110 Jugendliche traten in den Klassen von der U8 bis zur U18 an.

Ursprünglich hatten mehr als 120 Jugendliche für die Meisterschaften in den Hallen des BASF TC Ludwigshafen, des TC Ludwigshafen-Oppau und des TC SW Bad Dürkheim gemeldet, doch – auch bedingt durch die derzeit grassierende Erkältungswelle – gab es zum Start der Pfalzmeisterschaften der Jugend noch einige Absagen. Aber die, die am Start waren, zeigten zum Teil gutes Tennis.

Die Jugendlichen aus Ludwigshafen konnten sich über einige Titel freuen. Allen voran in der weiblichen U18, wo sich die Jüngste zur Pfalzmeisterin krönte. Da in der Klasse U18 auch die U16 integriert war, spielte die 14-jährige Melia Nagel vom BASF TC Ludwigshafen hier mit und siegte. Im Duell mit ihrer ein Jahr älteren Club-Kollegin Leonie Schütz setzte sich Nagel mit 6:4, 6:0 durch. Schon im Halbfinale hatte die 14-Jähre ein clubinternes Duell gewonnen, als sie sich mit 6:2, 6:2 gegen die 15-jährige Johanna Schüler durchsetzte. Schütz erreichte durch ein 7:6, 6:3 gegen Lara-Maria Kirchhofer vom TC Speyer das Finale.

Spannendes Finale bei der männlichen U16

Bei der männlichen U18, die den Pfalzmeister in einer Gruppe ermittelte, setzte sich Aron Schmitt vom TC Schwarz-Weiss Landau durch, der alle seine drei Gruppenspiele gewann.

Ein spannendes Finale sahen die Zuschauer in der BASF-Halle in der männlichen U16. Mit 7:5, 2:6, 10:7 setzte sich hier im Finale Valentin Lösch vom TC Neupotz gegen seinen Gegner Louis Helf vom Park TC Grünstadt durch. Lösch hatte auf dem Weg zu seinem Sieg im Halbfinale den an Nummer eins gesetzten Alexander Haage vom BASF TC mit 7:6, 6:2 ausgeschaltet.

Bei der männlichen U14 setzte sich mit Oliver Ondas vom TC Caesarpark Kaiserslautern der an Nummer eins gesetzte Spieler durch. Ondas besiegte im Finale den an Nummer drei gesetzten Jonas Brüggemann vom BASF TC Ludwigshafen mit 6:4, 6:2. Pfalzmeisterin bei der weiblichen U14 wurde Naomi Werner vom TC Erlenbach bei Kandel, die sich mit 7:5, 6:1 gegen Alexia Seres vom TC Weiss-Rot Speyer durchsetzte.

Anton Waltz muss aufgeben

Ein hart umkämpftes Finale gab es in der weiblichen U12. Hier setzte sich nach spannenden drei Sätzen Midya Barwari vom Post SV Ludwigshafen durch. Sie bezwang ihre Endspielgegnerin Yara Weigel vom TC Erlenbach bei Kandel mit 2:6, 7:6, 10:5. In der männlichen U12 setzte sich mit Louis Reeb der Favorit durch. Der an Nummer eins gesetzte Reeb vom Park TC Grünstadt profitierte im Finale auch von der Aufgabe seines Gegners Anton Waltz (TC Mörsch Frankenthal) beim Stand von 5:0 im ersten Satz.

Auch in der weiblichen U10 gab es einen Erfolg für den BASF TC. Hier gewann Enisha Chandrasekar durch zwei Erfolge in ihren Gruppenspielen den Titel. In der männlichen U10 wurde Lenny Weber vom Park TC Grünstadt Pfalzmeister durch einen 6:3, 6:3-Finalsieg über Moritz Karch vom TC Mörsch Frankenthal.

In der männlichen U9 konnte sich Silas Meyer vom TC Schwarz-Weiss Landau über den Sieg freuen. Er setzte sich im Finale mit 7:5, 6:2 gegen Henri Norckauer vom Park TC Grünstadt durch. In der weiblichen U9 holte sich Alina Mulic vom TC Rot-Weiß Ludwigshafen durch zwei Siege in ihren beiden Gruppenspielen den Titel. In der U8 gewann Tobias de Arruda vom TC Erlenbach in einem umkämpften Finale mit 7:6, 6:7, 7:6 gegen Johannes Keck vom TC Haßloch.