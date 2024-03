Mit Blick auf die bevorstehende Kommunalwahl trifft sich der Kreisverband Frankenthal von Bündnis 90/Die Grünen am Montag, 11. März, um 19 Uhr im Haus der IG Metall (Pilgerstraße 1) zu einer Mitgliederversammlung. Dort wollen die Grünen laut einer Pressemitteilung ihre Kandidaten für die Ortsbeiräte in Eppstein, Flomersheim und Mörsch wählen. In Studernheim treten die Grünen nicht zur Ortsbeiratswahl an, weil sie dort nicht über die erforderliche Mindestanzahl an Mitgliedern verfügen, wie Kreisvorsitzende Mareike Leckinger auf Nachfrage informierte. Kandidaten für die Ortsvorsteherwahlen zu nominieren, sei nicht geplant. „Sollte aber bis Montagabend noch jemand aus unseren Reihen Interesse zeigen, wären wir auch dafür offen“, so Leckinger.