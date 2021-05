Den fasnachtlichen Aktivitäten macht Corona zwar weitgehend einen Strich durch die Rechnung, doch lässt sich die Frankenthaler Gockelswoog von der Pandemie nicht ausbremsen.

Am traditionellen Wohltätigkeitswiegen wird auch in diesem Jahr festgehalten, wenn auch nicht in der gewohnten Form. Als Ersatz für die beliebte Veranstaltung hat das Komitee eigens ein virtuelles Format entwickelt.

Auf der Internetseite der Gockelswoog wird bis zum Fasnachtsdienstag, 16. Februar, 24 Uhr, ein digitales Wiegelokal freigeschaltet. Bereits ab Montag, 8. Februar, soll es erreichbar sein. „Die Idee, das 147. Wohltätigkeitswiegen digital durchzuführen, wurde bei einer Online-Sitzung geboren und weiterentwickelt“, erklärte Stephan Finke, der für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Wiegen muss sich in diesem Jahr jeder Teilnehmer freilich selbst. „Auf das Wiegekärtchen und unseren traditionellen roten Gockel müssen die Freundinnen und Freunde der Gockelswoog auch zu Corona-Zeiten nicht verzichten“, hob Finke hervor. In den auf der Webseite veröffentlichten Referenztext müssten lediglich das Gewicht und die Personalien eingetragen werden. Gespendet werden könne per PayPal, Überweisung oder persönliche Übergabe des Geldes.

Jeder Wiegegast, der spendet, erhält Wiegekärtchen und Gockel entweder per Post oder persönlich von einem der derzeit 15 Gockelbrüder frei Haus geliefert – natürlich unter Einhaltung sämtlicher Hygiene- und Kontaktvorschriften. „Bisher kamen die Gäste zu uns, jetzt machen wir es umgekehrt“, sagte Stephan Finke. Die Spenden fließen zu 100 Prozent sozialen Zwecken – vorrangig Menschen und Projekten in Frankenthal – zu.

„Gerade in der jetzigen Zeit sind Zusammenhalt und Hilfe von ganz besonderer Bedeutung, weshalb wir auch auf viele Spenderinnen und Spender hoffen“, hob Finke hervor. Als kleines Dankeschön ertönen im digitalen Wiegelokal drei kräftige Kikeriki.

NOCH FRAGEN?