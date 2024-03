Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Allstar-Band um den Bad Dürkheimer Gitarristen Stefan Kahne interpretiert im „Gleis 4“ Rock- und Pop-Klassiker und stellt zugleich Kahnes erstes Solo-Album „SK Season One“ vor. Das anfänglich unkonzentriertes Publikum flippt förmlich aus.

Was mit schwungvollen bis ruhigen Hits begann, endete am Freitagabend nach zweieinhalb Stunden in einer ohrenbetäubenden Feedback-Orgie: Auf die Bühne im Frankenthaler Kulturzentrum