In der Nacht zum Sonntag wurde in der Dammstraße in Bobenheim-Roxheim ein Gullydeckel ausgehoben. Laut Polizei wurde er an einem Blumenkasten in der Nähe zusammen mit zwei ebenfalls entwendeten Absperrpfosten gefunden. Es wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Zeugen sollen sich unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de melden.