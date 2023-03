Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bezirksligist VfR Frankenthal hat es bei Rot-Weiss Seebach verpasst, das Spiel in der Anfangsphase zu entscheiden. Nach 22 Sekunden ging der VfR in Führung und hätte diese ausbauen können. Endresultat: 1:1 (0:1). Am Sonntag, 16 Uhr, treten die Frankenthaler beim TuS Knittelsheim an.

Der Seebacher Coach Roland Beck sprach von einer desaströsen ersten Hälfte, die sein Team total verschlafen habe. „Nach 22 Sekunden haben wir nach einem lang über die Abwehr geschlagenen