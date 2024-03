Ihre Fragen und Anliegen können Bürger in dieser Woche an zwei Terminen Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) vortragen. Der Friedhof im Vorort Flomersheim ist Thema einer gemeinsamen Sprechstunde mit Ortsvorsteherin Heike Haselmaier (CDU) am Mittwoch, 13 März, 17 Uhr bis 18 Uhr, in der Vorortverwaltung Flomersheim, Freinsheimerstraße 15. Um Angelegenheiten des Eigen- und Wirtschaftsbetriebes (EWF) soll es am Donnerstag, 14. März, 16 Uhr bis 18 Uhr, gehen. Die Sprechstunde findet im Büro von Bernd Knöppel, Rathaus Zimmer 301, statt. Bereiche des EWF sind die Abfallwirtschaft, die Straßenreinigung, der Bereich Abwasser, das Friedhofswesen, die Straßen- und Grünunterhaltung und der Werkstättenservice. Anmeldungen für beide Sprechstunden nimmt das Sekretariat des Bürgermeisters unter 06233 89 204 entgegen.