Nach zwei Meistertiteln in 15 Jahren in der ADAC-Retro-Rallye-Serie Süd will das Vater-Sohn-Team Thomas und Nico Meyer in dieser Saison nur ausgesuchte Läufe bestreiten. Weniger unterwegs sein werden die Frankenthaler deswegen aber nicht. Ihrer Leidenschaft, dem historischen Motorsport, wollen sie deutschlandweit nachgehen.

„Wir suchen in diesem Jahr neue Herausforderungen“, sagt Thomas Meyer. Der Retro-Rallye-Serie, in der das Team viele Erfolge feierte, will das Duo nicht komplett den Rücken kehren. Auf der