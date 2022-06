In einem Wohnhaus im Lambsheimer Geibring ist am frühen Donnerstagmorgen eine Sauna in Brand geraten. Als die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim, die um 6.42 Uhr alarmiert wurde, dort eintraf, hatte das Feuer schon auf den Keller übergegriffen und den Rest des Hauses verqualmt, berichtet Wehrleiter Thiemo Seibert, dessen Mannschaft mit 46 Leuten und drei Löschzügen ausgerückt war. „Der Rauch stand deutlich sichtbar über dem Ort“, sagt Seibert. „Feuer aus“ habe zwar schon um 7.15 Uhr gemeldet werden können, doch die Nacharbeiten zögen sich vermutlich noch bis zum Mittag hin. Auch zwei Rettungswagen und der Notarzt waren ihm zufolge alarmiert worden, weil Jugendliche in dem Haus eine Party feierten. Einer davon sei mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Das Haus sei stark verraucht und könne vorerst nur mit Atemschutz betreten werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlung zur Brandursache aufgenommen.