Einen Hund hat die Feuerwehr Frankenthal nach eigenen Angaben am Donnerstagmorgen aus einer verrauchten Wohnung in der Martin-Schongauer-Straße im Pilgerpfad retten können. Die Einsatzkräfte seien gegen 10 Uhr zu einem Brand im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses gerufen worden. Bei deren Eintreffen sei leichter Rauch schon im Treppenhaus wahrnehmbar gewesen. Die Tür zu der Wohnung sei aufgebrochen, die Wohnung selbst von zwei Trupps unter Atemschutz durchsucht worden. Dabei sei mit Hilfe einer Wärmebildkamera der Hund entdeckt und von Feuerwehrleuten ins Freie gebracht worden. Den Brand in der Küche hätten sie gelöscht und danach Lüfter aufgebaut, um den Rauch aus den Räumen zu blasen. Die Wohnung ist nach Einschätzung der Wehr aktuell nicht bewohnbar. Der Hund habe vermutlich unter Schock gestanden, sei aber wieder in der Obhut seiner Besitzerin. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 21 Mann vor Ort. Die Polizei ermittle zu Brandursache und Schadenshöhe.