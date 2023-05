Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Beliebtheit des Schulstandorts Frankenthal lässt sich an einer Zahl festmachen: Mehr als ein Drittel der neuen Fünftklässler, die nach den Sommerferien auf eine der fünf weiterführenden Schulen wechseln, wohnt nicht in der Stadt. Bei den beiden Gymnasien zusammengenommen liegt die Quote der „Auswärtigen“ sogar bei rund 48 Prozent.

Mit Blick auf die neu angemeldeten Schüler – 196 beim Albert-Einstein-Gymnasium und 127 beim Karolinen-Gymnasium – sprach Beigeordneter Bernd Leidig (SPD) im Schulträgerausschuss,