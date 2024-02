Einem Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei rechtzeitig einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr ziehen konnte. Ihr zufolge fuhr der Zeuge am Mittwochabend ab Dirmstein hinter einem Pkw her, der die Fahrspur nicht einhielt und teilweise in den Gegenverkehr fuhr. Die benachrichtigte Streife spürte den Wagen in Heßheim im Südring auf und kontrollierte den 60 Jahre alten Fahrer. Ein Atemalkoholtest ergab laut den Beamten einen Wert von 0,94 Promille. Es folgte das übliche Prozedere: Blutprobe, Sicherstellung des Führerscheins und Einleitung eines Strafverfahrens. Weitere Zeugen und Personen, die möglicherweise durch den Mann gefährdet wurden, können sich bei der Polizei Frankenthal unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de melden.