Nachdem sich eine Erzieherin der Integrativen Gemeindekindertagesstätte in Bobenheim-Roxheim mit dem Coronavirus infiziert hat, befinden sich diese Mitarbeiterin und die Kinder der von ihr betreuten Gruppe in Quarantäne. Das hat am Montag Bürgermeister Michael Müller (SPD) mitgeteilt, nachdem der Infektionsfall am Freitag bekannt wurde. Die Hälfte der Kollegen der Frau sei inzwischen getestet – mit negativem Ergebnis. Die Testwerte der übrigen Kita-Angestellten würden am Dienstagnachmittag erwartet, so Müller. Es sei der erste Fall einer Sars-CoV-2-Infektion unter den Mitarbeitern der Gemeinde. Für das Zuständigkeitsgebiet seines Gesundheitsamts meldete der Rhein-Pfalz-Kreis am Montag 121 aktive Infektionen.