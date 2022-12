Der Adventsmarkt in Eppstein am zweiten Advent ist ein beliebter Treffpunkt. Vor dem alten Feuerwehrgerätehaus auf dem Neuköllner Platz standen am Sonntag viele Eppsteiner beieinander, um sich bei einer Tasse Glühwein oder einer Gulaschsuppe angeregt zu unterhalten.

Über dem Holzfeuer wurden Waffeln gebacken. Freude kam bei den Kindern auf, als der Nikolaus vorbeischaute. Bevor es Süßes gab, „verdienten“ sich die Kinder von Kita und Grundschule ihre Geschenke mit kleinen Beiträgen. Im Gerätehaus gab es Kuchen. Die Kleinen bastelten mit dem Team des Kindertreffs „EppFlo“ Weihnachtssterne. Die Grundschule hatte einen Verkaufsstand aufgebaut. Ortsvorsteher Uwe Klodt (SPD) zeigte sich mit dem vom Ortskartell ausgerichteten Adventsmarkt „sehr zufrieden“.