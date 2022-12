Unbekannte Täter sind am Samstag zwischen 14 und 21 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Anton-Heydt-Straße in Worms eingebrochen. Laut Mitteilung der Polizei durchwühlten die Einbrecher mehrere Zimmer und klauten Schmuck und Bargeld im unteren fünfstelligen Bereich.