Die Liebe zu alten Autos begleitet Peter Schroth schon seit der Jugend. Sein Traumwagen – ein silbernes Mercedes-Benz 190 SL Cabriolet – steht trotzdem erst seit etwa neun Jahren in der Garage des Frankenthalers. Das hat viel mit Zufall zu tun. Und mit einem Hobby, das dem 70-Jährigen in der Region einiges an Bekanntheit beschert.

Immer, wenn der Vater den Herrschaften in Eppstein am Wochenende die Haare schnitt, schlich Sohn Peter um die edlen Karossen der Geschäftsleute und Kommunalpolitiker, die sich in den 1960er-Jahren