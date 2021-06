Weil die Glascontainer an der Ecke Verdi-/ Adam-Müller-Gutenbrunn-Straße entfernt wurden, sei er von Bürgern angegangen worden, berichtete Eppsteins Ortsvorsteher Uwe Klodt (SPD) in der Sitzung des Ortsbeirats am Mittwoch. Doch er sei nicht vor Anwohnerbeschwerden eingeknickt, so wie er es zu hören bekommen habe, sondern die rechtlichen Vorgaben hätten für den Beschwerdeführer gesprochen, so Klodt. Dass die Container zuvor bereits lange an diesem Standort gestanden hätten, ändere nichts an dieser Tatsache. Auch am eigentlich vorgesehenen Ersatzstandort an der Ecke Johann-Strauß-/Kirchgrabenstraße wurden die Container inzwischen wieder entfernt, weil sich ebenfalls Anwohner über den Lärm beschwert hatten. Wer sein Altglas entsorgen will, kann das in Eppstein an diesen Standorten tun: Am Floß (Wendeplatz), Ernst-Moritz-Arndt-Straße (TSV Eppstein), Johann-Strauß-Straße 1, Leininger Straße (gegenüber Hausnummer 55).