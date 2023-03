Vergangene Woche ein Gastspiel beim Tabellenführer,am Sonntag (15.30 Uhr) reist der Zweite TuS Knittelsheim an. Es sind anspruchsvolle Wochen für Fußball-Bezirksligist VfR Frankenthal.

Vergangene Woche ein Gastspiel beim Tabellenführer, am Sonntag (15.30 Uhr) reist der Zweite TuS Knittelsheim an. Es sind anspruchsvolle Wochen für Fußball-Bezirksligist VfR Frankenthal. „Die ersten drei Spiele sind richtige Kracher“, sagt VfR-Trainer Matteo Randazzo. Der VfR kämpft aktuell mit einem Problem, das er wohl mit vielen Vereinen teilt: „Wir haben viele kranke Spieler, dazu einige Verletzte“, so der Coach. „Jonas Eberhard, Tom Hartmann, Jason Tack, Yannick Busljeta“, zählt der Trainer die erkrankten Spieler auf. David Czerwinski plage sich mit einer Bauchmuskelzerrung aus dem Geinsheim-Spiel herum, auch Nick Zwetzich sei nicht fit.

„Es wird lustig“

Kurzum: „Es wird lustig am Wochenende“, sagt der Trainer mit Blick auf seinen Kader. Noch ist nicht sicher, wer von den angeschlagenen Spielern nicht mit von der Partie sein kann. Sicher sind dagegen die Ausfälle von Innenverteidiger Tim Laubscher, der sich gegen Geinsheim verletzt und von Alessio Kulawik. Er hatte gegen Geinsheim getroffen und später die rote Karte kassiert, fehlt dem VfR für zwei Spiele. Besonders Laubschers Ausfall war schon in der Vorwoche eine gewaltige Hypothek. Randazzo wird gegen die Südpfälzer deshalb die Abwehr umbauen müssen.

Fehlende Cleverness

Die 1:3-Niederlage gegen Spitzenreiter Geinsheim sei indes aufgearbeitet. „Das machen wir immer am Montag nach dem Spiel“, erzählt Randazzo. Man habe blöde Gegentore kassiert: „Wir heben die Hand und reklamieren Abseits. Da muss man aber trotzdem bei dem Mann bleiben und darf nicht abschalten“, moniert Randazzo, der in solchen Situationen die nötige Cleverness bei seinen Schützlingen vermisst.

Die sollten sie beim Heimspiel gegen den TuS Knittelsheim auf jeden Fall an den Tag legen. „Sie haben eine gute Mannschaft“, lobt der Coach die Gäste, die zuletzt beim 3:3 in Queichhambach aber auch Federn ließen. „Ich weiß aber auch um unsere Qualität“, gibt sich Randazzo kämpferisch. Bei einem Sieg wäre ein Sprung auf Platz neun drin.