Zum ersten Mal seit Ende März gibt es nach Auskunft der Verwaltung einen Coronafall in einer städtischen Kindertagesstätte. In der Einrichtung am Jakobsplatz sei ein Kind positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden, teilte die Stadt am Donnerstagnachmittag mit. Die Folge: 24 Kinder und drei Mitarbeiterinnen der Kita müssen in Quarantäne. Seit knapp zweieinhalb Monaten sei es – trotz der Wiederaufnahme des Regelbetriebs in den Betreuungseinrichtungen – zu keiner Neuinfektion gekommen, betont die Verwaltung. Für Frankenthal haben die Gesundheitsbehörden des Landes am Donnerstag drei neue Ansteckungen gemeldet.