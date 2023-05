Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Drei Streaming-Lesungen und eine Live-Veranstaltung vor Publikum bestreitet die durch ihre Schoko-Krimi-Reihe bekannt gewordene Schriftstellerin Petra Scheuermann im Congress-Forum Frankenthal (CFF). Dabei gibt sie spannende und humorvolle Einblicke in die Heidelberger Chocolaterie ihrer Romanfigur Tanja Eppstein.

Am Mittwoch, 16. September, 19.30 Uhr, liest sie aus „Schoko-Leiche“, am Donnerstag, 17. September, 19.30 Uhr, aus „Schoko-Pillen“ und am Donnerstag, 24 September, 19.30 Uhr, aus „Schoko-Engel.“