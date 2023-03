Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wie verführt man ein Ekelpaket? Wie gelingt der perfekte Knockout? Kurz vor der Premiere von „Plötzlich Pfälzer“ geht es hoch her bei den Proben am Theater Alte Werkstatt (TAW) in Frankenthal. Und : In der Komödie um multikulturelles Chaos in einer Studenten-WG spielen drei neue Köpfe mit.

Mit der Komödie erhält das TAW eine Frischzellenkur. Denn für das Stück benötigte Leiter und Regisseur Jürgen Hellmann einen Schwung junger Akteure. Also