Linie 466: Die Linie verbindet im Stundentakt Frankenthal mit Studernheim. Sie hat in weiten Teilen die gleiche Strecke wie die Linie 465, biegt aber in Eppstein nach Studernheim ab, wo sie den Vorort per Rundkurs über die Sonnenstraße und die Oggersheimer Straße erschließt. In Studernheim gibt es einen neuen Haltepunkt am Friedhof vor der Kindertagesstätte in Fahrtrichtung Hauptbahnhof.

Linie 467: Die Linie, die im Stundentakt Frankenthal mit Ludwigshafen-Oggersheim verbindet, verläuft vom Hauptbahnhof über Neumayer- und Europaring, die Benderstraße und den Albrecht-Dürer-Ring, dann auf einem Rundkurs durch Studernheim, über die B9 und in Oggersheim vorbei am Hans-Warsch-Platz zum Bahnhof. Neu ist bei diesem Streckenverlauf, dass die Busse in Studernheim durch die Heinrich-Reffert-Straße fahren.