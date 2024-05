Eine Fahrt zur nahe gelegenen Tankstelle wurde einem 37-jährigen Neustadter am Dienstag um 12 Uhr zum Verhängnis. Der Mann geriet mit seinem VW in der Landauer Straße in eine Verkehrskontrolle. Dabei stellten die Polizisten Auffälligkeiten fest, die darauf hindeuteten, dass der 37-Jährige unter Drogeneinfluss stand Der Autofahrer räumte darauf hin den Konsum von Cannabis und Amphetamin ein. Ein Drogenvortest war nicht möglich. Dem Mann wurde daher eine Blutprobe entnommen, die Autoschlüssel wurden einer Bekannten übergeben. Auf den 27-Jährigen kommen nun ein Straf- und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu.