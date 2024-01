Auf der Liste des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) für das Europaparlament steht auch ein Frankenthaler: David Schwarzendahl (40) kandidiert bei der Wahl am 9. Juni auf Platz 13. Der Stadtrat, der trotz seines Austritts aus der Partei Die Linke weiter Sprecher der zweiköpfigen Fraktion bleibt, zählt zu den 450 Gründungsmitgliedern des BSW, die am Wochenende in Berlin zu ihrem ersten Parteitag zusammenkamen. Es sei ihm wichtig, sich in das Bündnis einzubringen, begründet Schwarzendahl die Kandidatur. Bereits 2019 trat er als Spitzenkandidat der rheinland-pfälzischen Linken für die Europawahl an. Das Programm des BSW trage er „eins zu eins“ mit, sagt der Frankenthaler. Das Bündnis Sahra Wagenknecht werde bei der Kommunalwahl im Juni in Frankenthal keine eigene Liste aufstellen. Schwarzendahl hat sich bereits Ende 2023 der von der FDP initiierten „Liste Zukunft“ angeschlossen, für eine erneute Kandidatur für den Stadtrat stehe er bereit. Der gelernte Industrie- und Handwerksbuchbinder arbeitet in Kaiserslautern im Wahlkreisbüro des ehemaligen Linken-Bundestagsabgeordneten Alexander Ulrich, der ebenfalls zum BSW gewechselt ist und seit dem Wochenende einen Sitz im erweiterten Bundesvorstand hat.