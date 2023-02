Mit Beethovens Egmont-Ouvertüre op. 84 und seinem Klavierkonzert Nr. 3 in c-Moll sowie Enigma-Variationen von Edward Elgar gastieren die Nürnberger Symphonikern am Freitag, 3. März, 20 Uhr, im Congressforum Frankenthal. Anstelle des ursprünglich geplanten Howard Shelley wird der Pianist Aris Alexander Blettenberg die Leitung des Konzerts übernehmen.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1946 greifen die Nürnberger Symphoniker auf zahlreiche Musikstile zurück. Regelmäßig gastieren sie mit glanzvollen Persönlichkeiten wie Albrecht Mayer, Martin Stadtfeld, Daniel Hope, Mischa Maisky oder der japanischen Stargeigerin Midori in ihen Reihen. Bis in die 1950er Jahre reicht die Verbindung der Nürnberger zu Hollywood zurück. Damals nahmen sie die Soundtracks von Ben Hur und Quo Vadis auf. 1993 wurde diese Liaison mit einem besonderen Höhepunkt gekrönt: Für ihre Einspielung des Titels der Fernsehserie „The Beauty and the Beast“ erhielten sie in Los Angeles einen der begehrten Grammy Awards.

Für den wegen gesundheitlicher Probleme ausfallenden Howard Shelley springt in Frankenthal der deutsch-griechische Pianist, Dirigent und Komponist Aris Alexander Bellenberg ein. Der 28-jährige ist Gewinner des internationalen Beethoven Klavierwettbewerbs in Wien 2021 und regelmäßiger Gastdirigent am Meininger Theater. Engagements führten den jungen Musiker in nahezu alle bedeutende Konzertsäle Europas unter anderem den Wiener Musikverein, die Wigmore Hall London und das Konzerthaus Berlin.

Die im Jahr 1810 aufgeführte Egmont-Ouvertüre von Beethoven wurde von dem Komponisten zum gleichnamigen Schauspiel und Drama Goethes geschrieben. Im Anschluss wird Dirigent und Pianist Bellenberg mit dem einzigen Beethoven-Klavierkonzert in Moll versuchen, die Zuhörer zu begeistern. Das Konzert-Finale gestalten die Nürnberger Symphoniker mit den Enigma-Variationen.

Termin

Nürnberger Symphoniker am Freitag, 3. März, 20 Uhr, im Congressforum. Karten gibt es an allen Reservix-Vorverkaufsstellen, beim Kartenvorverkauf des CFF sowie im Internet unter www.reservix.de