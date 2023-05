Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fußball-Bezirksligist VfR Frankenthal ist gut in die englische Woche gestartet. Mit einem 3:2-Auswärtserfolg beim SV Weisenheim war das Team von Trainer Martin Wohlschlegel erfolgreich. Für den VfR war es der sechste Erfolg aus den vergangenen sieben Spielen. Diese Serie kann die Mannschaft am Mittwochabend (19.30 Uhr) beim Gastspiel in Maxdorf ausbauen.

Die letzte Begegnung zwischen dem VfR und dem ASV Maxdorf liegt gerade einmal rund anderthalb Wochen zurück. Damals gewann Frankenthal durch Tore von Tobias Winsel, Oguzhan Lozan und Matteo Randazzo