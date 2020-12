Einem Zeugen ist am Montag gegen 17 Uhr in der Wormser Gaustraße der Fahrer eines Rollers aufgefallen, der sein Gefährt in starken Schlangenlinien lenkte. Wie die Polizei am Dienstag meldete, folgte der Autofahrer dem Roller stadtauswärts. Noch vor der Von-Steuben-Straße bog der Rollerfahrer auf den Parkplatz eines Sportplatzes ab. Hier stoppte der Mann und kippte samt Roller um. Verletzt wurde er dabei nicht. Die hinzugezogenen Polizeibeamten nahmen einen Alkoholschnelltest vor – das Ergebnis: 1,72 Promille. Dem 63-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, der Rollerschlüssel wurde sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.