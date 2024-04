Mit einem Baumstamm und Zweigen haben Unbekannte am Montagabend gegen 19.50 Uhr die Bahnstrecke zwischen Frankenthal-Süd und Ludwigshafen blockiert. Darüber informiert die Bundespolizei Kaiserslautern, die wegen des versuchten gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. Da in der direkten Umgebung der Gleise keine Bäume stehen, geht die Polizei davon aus, dass Stamm und Äste dorthin gelegt wurden. Die Beamten entfernten laut Bericht die Hindernisse. Die Bahnstrecke wurde gegen 21 Uhr wieder freigegeben. Zwei Züge seien wegen der Sperrung komplett ausgefallen, die Verspätung belief sich laut Mitteilung insgesamt auf 77 Minuten. Schnellbremsungen oder Schäden an Zügen habe es nicht gegeben.