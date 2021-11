Bei einem größeren Einsatz waren am Freitagnachmittag Polizei, kommunaler Vollzugsdienst, Feuerwehr sowie Mitarbeiter des Bereichs Familie, Jugend und Soziales der Stadt vor Ort im Meergartenweg. Grund seien bauliche und sicherheitsrelevante Mängel gewesen, die bei einem Polizeieinsatz aufgefallen seien, heißt es auf Nachfrage. Die Bauaufsicht der Stadt habe Teile des Gebäudes räumen lassen, informiert die Verwaltung. Für mehrere Dutzend Personen habe es in dem ehemaligen Hotel „Zum Kurfürsten“ aufgrund von Umbauarbeiten keinen Flucht- und Rettungsweg gegeben. Wo die Gefahrenlage kurzfristig nicht zu beseitigen gewesen sei, habe man Bewohner zum Verlassen des Gebäudes aufgefordert. Ein Teil der Personen habe in den Räumen bleiben können. Mitarbeiter des Bereichs Familie, Jugend und Soziales hätten den Menschen, darunter auch Familien mit Kindern, kurzfristige Hilfe angeboten. Die Feuerwehr war nach eigener Aussage mit einem Fahrzeug vor Ort, um vorbeugenden Brandschutz zu leisten. Ein Angehöriger der Eigentümer, die nach dessen Aussage nicht vor Ort waren, wollte sich am Freitagabend nicht zu dem Vorfall äußern. Im Januar 2020 hatte das Gebäude im Meergartenweg bereits für Schlagzeilen gesorgt. Damals hatte die Stadt einen Baustopp verhängt, weil ohne Genehmigung ein zusätzliches Geschoss errichtet werden sollte.