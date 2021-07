Die Baugesellschaft Frankenthal (BGF) steigt aus dem Entwicklungsprojekt für das gut sieben Hektar große Real-Gelände in Studernheim aus. Das hat das Unternehmen am Montagmorgen über die Pressestelle seines Haupteigentümers Stadtwerke Heidenheim mitgeteilt. Vergangene Woche war eine von den Eigentümern – der britisch-russischen SCP-Gruppe – für vergangenen Mittwoch gesetzte Frist verstrichen. „In manchen Detailfragen konnte auch nach Ablauf des von den Partnern gesteckten Zieltermins keine Einigung erzielt werden, weshalb die Gespräche über das Wohn- und Gewerbequartier offiziell beendet wurden“, heißt es in der Mitteilung der Muttergesellschaft. Die BGF sollte nach den ursprünglichen Vorstellungen 5,1 Hektar als Wohn- und Gewerbegebiet planen und realisieren. Auf den weiteren 2,1 Hektar will die Stüdemann Grundbesitz-Entwicklung (SGE, Duisburg) ein Fachmarktzentrum mit Einkaufsmöglichkeiten bauen. SGE-Chef Manfred Stüdemann kündigte am Montag an, innerhalb der kommenden vier Wochen einen neuen Partner präsentieren zu wollen, der den Part der Baugesellschaft übernimmt.