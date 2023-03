Sobald die wasserrechtliche Genehmigung vorliegt, kann die gut eine halbe Million Euro teure Sanierung und Modernisierung des Basketballplatzes an der Benderstraße starten. Darüber hat die Verwaltung am Dienstag Haus- und Finanz- sowie Sportausschuss informiert, die den Baubeschluss einstimmig absegneten. Das Projekt sei finanziert und priorisiert und soll deshalb noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Anstelle der alten, stark abgenutzten Anlage mit drei Feldern sollen eine Spielfläche mit Wettkampfmaßen sowie zwei Felder für Streetball entstehen. Die Anlage wird mit acht Körben ausgestattet, die auch für das Wurftraining dienen.