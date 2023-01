Die Filiale der Barbarossa Bäckerei in der Wormser Landstraße in Bobenheim-Roxheim ist seit ein paar Wochen geschlossen und wird erst wieder geöffnet, wenn es die Personallage zulässt. Das hat der Vertriebsleiter des in Kaiserslautern ansässigen Unternehmens am Freitag auf Anfrage mitgeteilt. Ein Datum könne er nicht nennen, sagte Thomas Kappaun. Es fehle wie in vielen Branchen an Mitarbeitern. Die Barbarossa Bäckerei GmbH & Co. KG benötigt ihm zufolge pro Filiale vier bis fünf Angestellte. Die Öffnungszeiten zu reduzieren, um den Engpass zu überwinden, sei keine Lösung.

Bald Neueröffnung in Pfeddersheim

Dass demnächst in Worms-Pfeddersheim eine neue Filiale an den Start geht, während die Bobenheim-Roxheimer zu bleibt, ist laut Kappaun kein Widerspruch: „Eine neue Filiale hat schließlich eine Vorlaufzeit von mehreren Jahren. Wir sind nicht glücklich mit der Situation und würden gerne beide Geschäfte betreiben, aber das geht im Moment nicht.“ Barbarossa war der erste Mieter in dem 2011 eröffneten Fachmarktzentrum, in dem sich unter anderem ein Penny-Markt befindet.