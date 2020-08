Ohne gültigen Führerschein und ohne Versicherungsschutz war ein 26-jähriger Mann aus Frankenthal mit seinem VW Polo in der Nacht von Sonntag auf Montag auf der B 9 zwischen Oggersheim-Süd und Frankenthal unterwegs. Wegen seiner „auffälligen Fahrweise“ kontrollierte die Autobahnpolizei Ruchheim den Mann gegen 0.15 Uhr in Frankenthal. Nach ihren Angaben legte der Fahrer den Beamten einen internationalen syrischen Führerschein vor, der 2018 in Damaskus ausgestellt worden war und nur ein Jahr bis 2019 gültig war. „Grundsätzlich hätte das Dokument auch bei Gültigkeit den Mann nicht zum Führen eines Kraftfahrzeugs in Deutschland berechtigt, da dieser schon seit 2015 in Deutschland lebt“, so die Polizei. Wie der Mann in den Besitz des Dokumentes kommen konnte, das auf seinen Namen ausgestellt wurde, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zudem fiel den Beamten auf, dass das Auto „mangels Versicherungsschutz durch die zuständige Zulassungsstelle zur Zwangsentstempelung ausgeschrieben ist“. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet, die zuständige Ausländerbehörde wurde verständigt.