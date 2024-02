Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Medizin und Musik sind die beiden tragenden Säulen in dem langen und erfüllten Leben von Rudolf Müller-Weisbrod. Als beliebter Augenarzt und als kunstsinniger Mäzen mit ausgeprägter sozialer Ader hat er sich über Frankenthal hinaus einen Namen gemacht. Am Montag wird er 100 Jahre alt.

Beim Besuch der RHEINPFALZ in seinem Elternhaus in Eppstein zeigt sich der Jubilar in einer für sein biblisches Alter erstaunlich guten Verfassung. Auch wenn das Augenlicht schwächer