Eine stark blutende Stichwunde am Oberbauch hatte ein Mann, den Passanten am Donnerstagabend gegen 17.50 Uhr in Bobenheim-Roxheim in der Haardtstraße fanden. Nach Polizeiangaben handelt es sich bei dem Verletzten um einen 33-Jährigen aus Maxdorf. Er gab an, auf dem Feldweg zwischen Frankenthal und Bobenheim-Roxheim von einem ihm unbekannten Mann von hinten angegriffen worden zu sein. Mehr konnten die Ermittler aber bislang nicht von ihm erfahren. Auf Anfrage sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Frankenthal, man wisse weder, wo genau auf dem kilometerlangen Wirtschaftsweg der Angriff stattgefunden habe, noch wohin der 33-Jährige unterwegs war. Einsatzkräfte hätten vergeblich nach dem Täter gesucht. Der Verletzte sei mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden, Lebensgefahr bestehe nach Auskunft der Ärzte nicht. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.