Im Gesamtbezirk der Agentur der Arbeit Ludwigshafen ist die übliche Frühjahrsbelebung nach Einschätzung von Geschäftsführer Daniel Lips „noch nicht so richtig angekommen“, der Jobmarkt sei aber „stabil und robust“. Offene Stellen häuften sich vor allem in der öffentlichen Verwaltung, im Gesundheitswesen und in der Autobranche. Etwas freundlicher sieht es im Bereich der Agentur-Geschäftsstelle in Frankenthal aus: Mit 2244 Menschen waren 26 weniger arbeitslos gemeldet als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote sank der Behörde zufolge um 0,1 Prozentpunkte auf 5,9 Prozent. „Der Frühling hat den Arbeitsmarkt in der Frankenthaler Region schon leicht erreicht“, erläutert Geschäftsstellenleiter Ralf Lenke. Aufgrund der besseren Witterungsverhältnisse im ersten Quartal sei der Arbeitsmarkt „sehr aufnahmefähig“ gewesen. Lenke rechnet deshalb für die kommenden Wochen mit einer anhaltend positiven Entwicklung. „Die Auftragslage in der Region ist gut. Um für eine noch optimalere Auslastung zu sorgen, suchen Arbeitgeber dringend nach Fachkräften, um weitere Aufträge annehmen zu können“, erklärt Lenke. Diese Nachfrage spiegele sich auch in der kontant hohen Anzahl gemeldeter Stellenmeldungen wider. Unternehmen aus der Region haben der Agentur im März 88 neue Stellen gemeldet, 26 weniger als vor einem Jahr. Im bestand seien aktuell 448 Jobmöglichkeiten, 361 davon in Frankenthal selbst.