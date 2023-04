Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fühlte sich der 34-Jährige, der im April einen Mitbewohner in der Obdachlosenunterkunft in der Frankenthaler Albertstraße getötet haben soll, von dem Mann bedroht? Er habe sich gegen den Angriff seines Zimmergenossen gewehrt – so hat der Angeklagte am Freitag vor dem Landgericht seine Version der damaligen Ereignisse geschildert.

Am Morgen des 16. April habe das spätere Opfer auf dem Bett gesessen und mit einem großen Messer gespielt, berichtete der Angeklagte. „Mach’ das Messer weg“, habe